توقيع اتفاقية تعاون بين معهد ناصر ومستشفي يوكوسوكا كيوساي الياباني

شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية تعاون بين مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ومستشفى يوكوسوكا كيوساي بدولة اليابان، بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون الطبي الدولي وتبادل الخبرات بين مصر واليابان.

تبادل الخبرات الطبية، وتدريب الكوادر البشرية

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات تبادل الخبرات الطبية، وتدريب الكوادر البشرية، وتطوير تقنيات العلاج المتقدمة، بما يساهم في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وقع الاتفاقية من جانب وزارة الصحة والسكان الدكتور محمود سعيد مدير مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، ومن الجانب الياباني الدكتور يوشيهيدي تاناكا مدير قسم التدريب بمستشفى يوكوسوكا كيوساي

جاء ذلك بحضور السفير الياباني لدى مصر فوميو إيواي وعدد من ممثلي المكتب التابع للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) في مصر، والدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتور حاتم حامر معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية، والدكتور شريف محمد استشاري الأشعة التداخلية وقسطرة المخ بمعهد ناصر.

العلاقات القوية بين مصر واليابان في المجال الصحي

وخلال مراسم توقيع الاتفاقية، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن هذه الاتفاقية تعكس العلاقات القوية بين مصر واليابان في المجال الصحي، مشيرًا إلى أن التعاون المثمر بين الجانبين سيسهم في نقل التكنولوجيا الطبية الحديثة وتطوير البرامج التدريبية للأطباء، معربًا عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من الشراكات الفعالة بهدف تعزيز الخدمات الصحية في مصر، كما دعا الوزير إلى استقدام خبراء من اليابان لزيارة المنشآت الطبية بمصر بهدف تبادل الخبرات بين الجانبين.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذا التعاون يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية في القطاع الصحي، بما يسهم في دعم وتطوير الأنظمة الصحية، ونقل المعرفة، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

إيفاد فرق طبية للتدريب على أحدث الأساليب الطبية

وتابع "عبدالغفار" أنه بموجب هذه الاتفاقية، سيتخذ الجانبين الخطوات التنفيذية اللازمة لتسهيل التبادل الطبي بين الكوادر البشرية، فضلًا عن تبادل الخبرات والتقنيات الطبية الحديثة بين الجانبين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، من خلال إيفاد فرق طبية للتدريب على أحدث الأساليب الطبية، بما يضمن نقل واكتساب المهارات الطبية بكفاءة بين البلدين، كما سيتم العمل على تنفيذ مشاريع طبية مشتركة تهدف إلى تحسين التكنولوجيا الطبية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في مصر.

واستكمل "عبدالغفار" أنه تم مناقشة التوسع في خطط العمل المستقبلية في مختلف المجالات الصحية بما يضمن تقديم خدمات طبية متطورة تواكب المعايير العالمية.

ومن جانبه أشاد السفير الياباني لدى مصر فوميو إيواي، بالتعاون المثمر بين مصر واليابان والممتد لسنوات طويلة مثمنًا العلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين معربًا عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، كما أكد حرص الجانب الياباني على تقديم كافة الدعم التقني والتدريبي للكوادر الطبية في المجالات الصحية المختلفة.

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