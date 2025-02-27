الخميس 27 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ضحى عاصي تحتفل بتدشين صالونها الثقافي

ضحى عاصى تحتفل بتدشين
ضحى عاصى تحتفل بتدشين صالونها الثقافي

احتفلت الكاتبة والروائية ضحى عاصي عضو مجلس النواب، بتدشين صالون الأربعاء، والذي تأتي أولى مبادراته بعنوان "إبداع المرأة المصرية "، بقاعة خالد محي الدين بمقر حزب التجمع بوسط البلد، وبحضور عدد من الكتاب والروائين والناشرين، ومنهم سيد الوكيل، وشعبان يوسف، المحامية نهاد أبو القمصان، عزة كامل، هالة البدري. 

وفي تصريحات خاصة لـ فيتو، قالت الروائية ضحى عاصي: لاحظت ان منجز المرأة المصرية في عدة مجالات كبير جدا ويعبر عنها في حياتها الواقعية من مشاركتها في الحياة السياسية والأدبية والقانونية وغيرها من المجالات. 

 

الهدف من الصالون

وأكدت ضحى عاصي على أن الهدف من مبادرة صالونها، هو تسليط  الضوء على المنجز الإبداعي بغض النظر عن تصنيفه، بمعنى من الممكن أن يكون هناك كاتبات سيناريو أو كاتبات مسرح وأيضا روائيات وفنانات تشكيليات ومخرجات وغير ذلك بحيث يكون هناك حالة من التنوع وتسليط الضوء على إبداع المرأة المصرية، مشيرة إلى أن حالة التشابك بين تلك العوالم الإبداعية ستزيد من حالة الزخم الفكري والثقافي المصري.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضحى عاصي الروائية ضحى عاصي صالون ضحى عاصي وزارة الثقافة
ads

الأكثر قراءة

قصف مطار مقديشو قبل وصول أبي أحمد بدقائق

تعطل تطبيق إنستا باي بشكل مفاجئ اليوم

لليوم الثاني على التوالي، شكوى جديدة من حسين لبيب لـ الأعلى للإعلام ضد "حارس الأهلي"

بيسيرو يعلن تشكيل الزمالك أمام زد في الدوري الممتاز

محامي نادي البنك الأهلي يكشف مفاجأة خطيرة في قضية التسريبات

البلشي يعلن عودة معامل البرج والمختبر لمشروع علاج الصحفيين

مفاجأة جديدة في تجديد عقود محمد صلاح وفان دايك مع ليفربول

أول تعليق من حماس على حادث الدهس في حيفا

منوعات

المزيد

تحرك عاجل من شركة ميتا بسبب انتشار فيديوهات عنف على إنستجرام

اشتعال النيران فجأة يصيب سكان ليبيا بالرعب، وشهود العيان يرجعوه لأفعال الجن والسحرة (فيديو)

فيديو يكشف مسار الكويكب "قاتل المدن" ويطمئن العالم

قرار منع ذبح الأضحية في المغرب يثير ضجة، والنشطاء: لا يجوز منع شعيرة دينية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس

سعر كيلو السكر بالاسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس

كم تبلغ أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس؟

المزيد

انفوجراف

الدول صاحبة أعلى معدلات شيخوخة في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: الإساءة إلى معاوية بن أبي سفيان مرفوضة شرعًا وأخلاقيًا

علي جمعة يكشف سر تفضيل الله للغة العربية عن سائر اللغات

تفاصيل برنامج "نبي الإحسان" لعمرو خالد في رمضان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية