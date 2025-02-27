ضحى عاصي تحتفل بتدشين صالونها الثقافي

احتفلت الكاتبة والروائية ضحى عاصي عضو مجلس النواب، بتدشين صالون الأربعاء، والذي تأتي أولى مبادراته بعنوان "إبداع المرأة المصرية "، بقاعة خالد محي الدين بمقر حزب التجمع بوسط البلد، وبحضور عدد من الكتاب والروائين والناشرين، ومنهم سيد الوكيل، وشعبان يوسف، المحامية نهاد أبو القمصان، عزة كامل، هالة البدري.

وفي تصريحات خاصة لـ فيتو، قالت الروائية ضحى عاصي: لاحظت ان منجز المرأة المصرية في عدة مجالات كبير جدا ويعبر عنها في حياتها الواقعية من مشاركتها في الحياة السياسية والأدبية والقانونية وغيرها من المجالات.

الهدف من الصالون

وأكدت ضحى عاصي على أن الهدف من مبادرة صالونها، هو تسليط الضوء على المنجز الإبداعي بغض النظر عن تصنيفه، بمعنى من الممكن أن يكون هناك كاتبات سيناريو أو كاتبات مسرح وأيضا روائيات وفنانات تشكيليات ومخرجات وغير ذلك بحيث يكون هناك حالة من التنوع وتسليط الضوء على إبداع المرأة المصرية، مشيرة إلى أن حالة التشابك بين تلك العوالم الإبداعية ستزيد من حالة الزخم الفكري والثقافي المصري.

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