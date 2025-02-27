الخميس 27 فبراير 2025
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حوادث

إصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بأكتوبر

سلاح ناري، فيتو
سلاح ناري، فيتو

أصيب شاب بطلق ناري فى ظروف غامضة بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر، ويكثف رجال المباحث لكشف غموض وملابسات الواقعة.

 

إصابة شاب بطلق ناري بأكتوبر

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بإصابة شاب بطلق ناري بالحى السادس بدائرة قسم شرطة أكتوبر ثان بمديرية أمن الجيزة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على شاب مصاب بطلق ناري في ظروف غامضة، وتم نقل المصاب الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطه.

 

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لتحديد هوية المتهم وضبطه والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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إصابة شاب بطلق ناري بأكتوبر إصابة شاب بطلق ناري مدينة 6 أكتوبر مديرية أمن الجيزة أمن الجيزة

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