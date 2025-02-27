الخميس 27 فبراير 2025
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حوادث

المباحث تستمع لأقوال مصابي حادث انقلاب ميكروباص بالتجمع

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

انتقل فريق من رجال المباحث من مديرية أمن القاهرة إلى المستشفى لسماع أقوال مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق بـمنطقة التجمع الذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين، للوقوف على ملابسات الواقعة.
 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بمنطقة التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

حادث مروري بالتجمع اليوم
وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق بالتجمع، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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