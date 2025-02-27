الوطنية للانتخابات تنظم ندوة تثقيفية بنادي الفيوم لتعزيز الوعي الانتخابي

نظّمت الهيئة الوطنية للانتخابات بتوجيه من القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ندوة تثقيفية، اليوم الخميس بمقر نادي محافظة الفيوم.

في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الشباب والرياضة، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية،

وشهدت الندوة حضور القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، يرافقه القاضي شادي رياض والقاضي شريف صديق، نائبي مدير الجهاز التنفيذي.

كما حضر الندوة عادل فهمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم والدكتور محمد حسن نادي معاون وزير الشباب والرياضة، والذي نقل شكر وزير الشباب والرياضة للهيئة الوطنية للانتخابات علي تفعيلها بروتوكول التعاون المبرم بين الجهتين وثمن مجهوداتها في هذا الشأن.



وخلال الندوة، استعرض القاضي أحمد بنداري نشأة الهيئة الوطنية للانتخابات وتشكيلها وطبيعة عملها، إلى جانب آليات إدارة الانتخابات والاستفتاءات داخل مصر وخارجها. كما تطرق سيادته إلى الاستحقاقات الدستورية التي أشرفت الهيئة على تنظيمها منذ تأسيسها.



وأكد وفد الهيئة أن نشر الوعي الانتخابي وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية يمثلان جزءًا أصيلًا من مهام الهيئة وفقًا للدستور والقانون، مشيرًا إلى حرصها على إيصال رسالتها التوعوية من خلال مختلف القنوات والفعاليات لضمان الوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية والثقافية.

كما أجرى القاضي شادي رياض محاكاة تفاعلية مع أحد الحاضرين بهدف تبسيط مفاهيم الثقافة الانتخابية، ودور الهيئة في إدارة الاستحقاقات المختلفة، وسبل التواصل معها والاستعلام عن اللجان الانتخابية.

وفي ختام الندوة، حرص وفد الهيئة على التفاعل مع المشاركين، حيث تمت مناقشة استفساراتهم حول دور الهيئة في تنظيم الانتخابات، مع التأكيد على أن الاقتراع يمثل حقًا أصيلًا وواجبًا وطنيًا، فضلًا عن كونه ركيزة أساسية للديمقراطية، مما يعزز استقرار الدولة ومؤسساتها.

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