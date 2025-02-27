الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية بدولة الإمارات

استقبلت الأكاديمية العسكرية المصرية الدكتور عمر حبتور الدرعى رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف والزكاة بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له , وذلك بحضور الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

تخريج دفعات متتالية من الضباط المؤهلين

وتضمنت فعاليات الزيارة عرض فيلمًا تسجيليًا تناول دور الأكاديمية فى تخريج دفعات متتالية من الضباط المؤهلين بأحدث الوسائل العلمية الحديثة، وكذا دورها فى إعداد وتأهيل كوادر من المدنيين وفقًا لتخصصاتهم المختلفة لخدمة القطاعات الحكومية بالدولة، أعقبها المرور على عدد من أماكن التدريب التخصصية داخل الأكاديمية والتى روعى فى إنشائها إتباع أحدث المعايير التكنولوجية بما يسهم فى الإرتقاء بالمستوى التعليمى والتدريبى للطلبة.

وفى ختام الفعاليات أشاد الوفد بما شاهده داخل الأكاديمية العسكرية المصرية من إمكانيات وقدرات متطورة تضاهى أحدث الصروح التعليمية العالمية

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