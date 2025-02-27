الخميس 27 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الأعلى للإعلام يسلم ممثلي منصة «يانجو بلاي» رخصة مزاولة النشاط بمصر

ممثلو يانجو بلاي
ممثلو يانجو بلاي ورئيس الأعلى للإعلام، فيتو

سلم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفد ممثلي منصة «يانجو بلاي» برئاسة السيد رومان شيمانسكي، الرئيس التنفيذي للمنصة، رخصة مزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام قانون المجلس رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذًا له.
 

منصة يانجو بلاي

وضم الوفد نشوى علي، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات العامة والعلاقات الحكومية، ونادر مشنوق، رئيس قطاع الاتصالات المؤسسية، ورامي أبو عرجا، مدير التسويق والابتكار في «ياسمينا».
وأعرب وفد المنصة عن تقديره لجهود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وما قدمه من تسهيل للإجراءات ترخيص المنصة، مؤكدين أنهم مفتحين بشدة للعمل في مصر.


جدير بالذكر أن منصة «يانجو بلاي» تعد تطبيق ترفيهي مدعوم من الذكاء الاصطناعي يحتوي على أفلام، ومسلسلات، وموسيقى، وألعاب، وياسيمنا المساعدة الصوتية، حيث يحتوي على مجموعة كبيرة من المسلسلات والأفلام العربية والأجنبية والعديد من إنتاجات يانغو الأصلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منصة يانجو بلاي أخبار المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام أخبار الأعلى للإعلام
ads

الأكثر قراءة

قصف مطار مقديشو قبل وصول أبي أحمد بدقائق

العثور على الممثل جين هاكمان وزوجته متوفيين في منزلهما

اشتعال النيران فجأة يصيب سكان ليبيا بالرعب، وشهود العيان يرجعوه لأفعال الجن والسحرة (فيديو)

محامي نادي البنك الأهلي يكشف مفاجأة خطيرة في قضية التسريبات

دفاع صلاح التيجاني يكشف سبب حفظ التحقيقات معه بتهمة التحرش

أسعار الفراخ اليوم الخميس 27 - 2 - 2025، ارتفاع البلدي (آخر تحديث)

أنيس بو جلبان يعلن تشكيل المصري لمواجهة سموحة بالدوري الممتاز

الدوري الممتاز، المصري يتقدم على سموحة بثنائية في الشوط الأول

منوعات

المزيد

اشتعال النيران فجأة يصيب سكان ليبيا بالرعب، وشهود العيان يرجعوه لأفعال الجن والسحرة (فيديو)

فيديو يكشف مسار الكويكب "قاتل المدن" ويطمئن العالم

قرار منع ذبح الأضحية في المغرب يثير ضجة، والنشطاء: لا يجوز منع شعيرة دينية

العثور على 3 أمريكيات من أصل عربي متوفيات بفندق في المكسيك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر بالاسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس

كم تبلغ أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس؟

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

«من السيجار إلى البونبون».. أسعار قمر الدين في موسم رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف سر تفضيل الله للغة العربية عن سائر اللغات

تفاصيل برنامج "نبي الإحسان" لعمرو خالد في رمضان (فيديو)

وكيل الأزهر: الأمة تتعرض لمحاولات طمس هويتها واغتصاب أراضيها ومقدراتها

المزيد
الجريدة الرسمية