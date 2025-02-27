الأعلى للإعلام يسلم ممثلي منصة «يانجو بلاي» رخصة مزاولة النشاط بمصر

سلم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفد ممثلي منصة «يانجو بلاي» برئاسة السيد رومان شيمانسكي، الرئيس التنفيذي للمنصة، رخصة مزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام قانون المجلس رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذًا له.



منصة يانجو بلاي

وضم الوفد نشوى علي، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات العامة والعلاقات الحكومية، ونادر مشنوق، رئيس قطاع الاتصالات المؤسسية، ورامي أبو عرجا، مدير التسويق والابتكار في «ياسمينا».

وأعرب وفد المنصة عن تقديره لجهود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وما قدمه من تسهيل للإجراءات ترخيص المنصة، مؤكدين أنهم مفتحين بشدة للعمل في مصر.



جدير بالذكر أن منصة «يانجو بلاي» تعد تطبيق ترفيهي مدعوم من الذكاء الاصطناعي يحتوي على أفلام، ومسلسلات، وموسيقى، وألعاب، وياسيمنا المساعدة الصوتية، حيث يحتوي على مجموعة كبيرة من المسلسلات والأفلام العربية والأجنبية والعديد من إنتاجات يانغو الأصلية.

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