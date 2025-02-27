الخميس 27 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

طلائع الجيش يتقدم على البنك الأهلي 0/1 في الشوط الأول بالدوري الممتاز

طلائع الجيش، فيتو
طلائع الجيش، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش ضد البنك الأهلي بنتيجة 0/1 للطلائع، في المباراة التي تجري على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز

وسجل هدف طلائع الجيش في مرمى البنك الأهلي اللاعب حامد الجابري في الدقيقة 27.

تشكيل طلائع الجيش ضد البنك الأهلي 

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: خالد عوض - أحمد علاء - محمد فتح الله - أحمد متعب.

خط الوسط: حامد الجابري - علي حمدي - إسلام محارب.

خط الهجوم: يسري وحيد - رجب عمران - جودوين شيكا.

تشكيل البنك الأهلي أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: داو سيريل، محمود الجزار، محمد بسيوني، بوبكر كيتا.

خط الوسط: سيرجى اكا، أحمد النادري، محمد إبراهيم، سعيد سيمبوري.

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي: أحمد صبحي، محمد عبد الغني، محمد فتحي، هشام صلاح، أحمد ياسر، أحمد ربيع، مصطفى عبد الرحيم، أحمد مدبولي، أحمد سعيد.

ترتيب طلائع الجيش والبنك الأهلي

ويحتل فريق طلائع الجيش بقيادة مدربه عبد الحميد بسيونى المركز التاسع برصيد 20، بينما يحتل البنك الأهلى بقيادة مديره الفني طارق مصطفى المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طلائع الجيش البنك الاهلي الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري

مواد متعلقة

تعرف على تشكيل البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدورى

رقم فريد للنادي الأهلي في الدوري المصري قبل مباراة طلائع الجيش

الدوري المصري، الأهلي يتفوق على بيراميدز والزمالك برقم خاص

مواجهات ساخنة اليوم في الدوري المصري.. بيسيرو يبحث عن فوزه الأول مع الزمالك.. والظهور الأول للتونسى أنيس بوجلبان مع المصري أمام سموحة

ads

الأكثر قراءة

قصف مطار مقديشو قبل وصول أبي أحمد بدقائق

العثور على الممثل جين هاكمان وزوجته متوفيين في منزلهما

محامي نادي البنك الأهلي يكشف مفاجأة خطيرة في قضية التسريبات

اشتعال النيران فجأة يصيب سكان ليبيا بالرعب، وشهود العيان يرجعوه لأفعال الجن والسحرة (فيديو)

دفاع صلاح التيجاني يكشف سبب حفظ التحقيقات معه بتهمة التحرش

أسعار الفراخ اليوم الخميس 27 - 2 - 2025، ارتفاع البلدي (آخر تحديث)

أنيس بو جلبان يعلن تشكيل المصري لمواجهة سموحة بالدوري الممتاز

قرار منع ذبح الأضحية في المغرب يثير ضجة، والنشطاء: لا يجوز منع شعيرة دينية

منوعات

المزيد

اشتعال النيران فجأة يصيب سكان ليبيا بالرعب، وشهود العيان يرجعوه لأفعال الجن والسحرة (فيديو)

فيديو يكشف مسار الكويكب "قاتل المدن" ويطمئن العالم

قرار منع ذبح الأضحية في المغرب يثير ضجة، والنشطاء: لا يجوز منع شعيرة دينية

العثور على 3 أمريكيات من أصل عربي متوفيات بفندق في المكسيك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر بالاسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس

كم تبلغ أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس؟

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

«من السيجار إلى البونبون».. أسعار قمر الدين في موسم رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف سر تفضيل الله للغة العربية عن سائر اللغات

تفاصيل برنامج "نبي الإحسان" لعمرو خالد في رمضان (فيديو)

وكيل الأزهر: الأمة تتعرض لمحاولات طمس هويتها واغتصاب أراضيها ومقدراتها

المزيد
الجريدة الرسمية