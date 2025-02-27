الخميس 27 فبراير 2025
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أخبار مصر

وزير البترول: نعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي

جانب من المشاركة،
جانب من المشاركة، فيتو
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شارك المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية فى جلسة بعنوان "طاقة المستقبل" ضمن فعاليات مؤتمر جريدة الجمهورية "السيسي.. بناء وطن 11 عاما من الكفاح والعمل" بمشاركة قيادات وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة.

وخلال الجلسة، أوضح المهندس كريم بدوي أن الدولة تعمل على تحقيق مزيج الطاقة الأمثل ووضع إستراتيجية للطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والعمل على زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42٪ بحلول عام 2030، وذلك لاستغلال وتوفير الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء في صناعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات او للتصدير.

وأضاف أن هناك تعاونا مع الشركاء وتم إطلاق حزمة من الإجراءات التحفيزية لزيادة الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

ولفت إلى عودة دوران عجلة الإنتاج والاستكشاف أثمر عن زيادات مهمة في الانتاج المحلي حققت وفرا مليار ونصف المليار دولار كل ٦ أشهر من فاتورة استيراد الطاقة بدءا من يناير الماضي، موضحًا عودة ضخ استثمارات جديدة من شركات بى بى فى حقل ريفين وعودة اينى  للحفر من جديد فى حقل ظهر وبدات بالفعل فى منتصف الشهر الجاري في حفر البئر الأول، وكذلك كشف شركة اكسون موبيل بغرب المتوسط وكشف شركة بى بى بمنطقة كينج مريوط.

واضاف ان هناك فجوة بين إنتاج مصر الحالي، والاستهلاك المحلى،  ولدينا بنية تحتية قوية لاستقبال غاز لاستكمال احتياجات السوق المحلي، فهناك سفن تغييز وشبكة خطوط أنابيب، وهذا بالتوازي مع خطط زيادة الإنتاج ولكنها تحتاج وقت من عام لعام ونصف لعودة معدلات الإنتاج الطبيعية مرة اخرى، لافتًا إلى أن هناك تعاونا إقليميا مع دولة قبرص لاستقبال الغاز المكتشف بها واستغلال مصانع الإسالة المصرية سواء للتصدير لدول اوروبا او الاستخدام المحلى وهناك جدول زمني لتحقيق ذلك، وهذا يؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وفى نهاية كلمته أكد بدوى أن جميع العاملين في وزارتى البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة يعملون على مدار الـ 24 لتوفير الطاقة للمواطنين والسوق المحلى، موضحا أن نجاح قطاع الطاقة ليس نجاح فردى وانما نجاح للعمل التكاملى وتكاتف جهات الدولة والوزارات الحكومية بها.

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