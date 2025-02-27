الخميس 27 فبراير 2025
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أخبار مصر

850 فرصة عمل جديدة، رئيس الوزراء يفتتح مصنعًا عملاقًا لإنتاج خامات التعبئة والتغليف

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء خلال الافتتاح

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، وبحضور سي سوشما، القائمة بأعمال السفارة الهندية في القاهرة، مصنع شركة "فليكس بي آي تي مصر" لتصنيع راتنج البولي استرPET، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها اليوم للمنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة، التابعة للهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس.

 وعقب الافتتاح، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من رام ساجار، عضو مجلس الإدارة، حول مكونات المصنع الذي يُنتج راتنج البولي استرPET، كأحد مدخلات بعض الصناعات، مشيرًا إلى أن المصنع مُقام على مساحة 125 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية 175 مليون دولار، وبطاقة سنوية إنتاجية تبلغ 580 طن متري، ويوفر 850 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مستعرضًا أبرز استثمارات الشركة في مصر من مشروعات مُنفذة وجارِ تنفيذها. 

وخلال الجولة التفقدية بأرجاء المصنع، أوضح سانجاي شارما، عضو مجلس الإدارة ومدير العمليات، لرئيس مجلس الوزراء مراحل الإنتاج، لافتا في هذا الصدد إلى أن المصنع ينتج البولي استر الذي يدخل في صناعة منتجات التغليف الخاصة بالسوائل مثل العصائر، والألبان، وخلال ذلك تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه قسم المواد الخام الذي ينقسم إلى مادة خام بودرة، ومواد خام سائلة، تنتقل عبر أنابيب خاصة، ثم تأتي مرحلة الخلط من خلال أجهزة مختصة بذلك بنسب معينة، حتى يصل إلى إنتاج "البوليمر" الذي يتم تجفيفه في المرحلة الثانية لعملية الإنتاج في صورة حُبيبات تدخل في إنتاج مواد التعبئة والتغليف في المرحلة النهائية للتصنيع.

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