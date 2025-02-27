لأول مرة بتقنيات الذكاء الصناعي، مصنع جديد لإنتاج الأدوات الصحية في مصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم بالمنطقة الصناعية بالسخنة، افتتاح مصنع شركة "أزورا إيجيبت" لتصنيع الأدوات الصحية، وهو أحد المشروعات الصناعية بمنطقة المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء جولته بإزاحة الستار إيذانًا بالتشغيل الفعلي للمصنع، ثم قام بجولة تفقدية داخل المصنع للتعرف على المراحل الإنتاجية المُختلفة بالمصنع، واستمع إلى شرح من الدكتور كرولوس فؤاد سليمان، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والذي أوضح أن المشروع تم تنفيذه في إطار شراكة مصرية ألمانية، مُشيرًا إلى ان مساحته الإجمالية تصل إلى 70 ألف متر مربع، بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 19.5 مليون دولار، مضيفا أن الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع تصل إلى 160 ألف قطعة سنويًا، ويوفر ما يقرب من 330 فرصة عمل.

وفيما يتعلق بالمراحل الإنتاجية، لفت إلى أنها تشمل مرحلة "التجهيز"، وخلالها يتم تجهيز العجين المُستخدم في صناعة الأدوات الصحية، مرورًا بمرحلة "صب العجين" في القوالب الخاصة لتشكيلها وفقًا لتصميمات محددة، يلي ذلك مرحلة "الدهانات" بألوان مختلفة يتم تنفيذها بالاستعانة بتقنيات الذكاء الصناعي بما يضمن توزيع الألوان بجودة عالية، ثم مرحلة "الأفران" والتي يتم فيها تعريض المنتج لدرجات حرارة مختلفة وفقًا لنوع المنتج، بالإضافة إلى مرحلة "الفرز"، حيث يتم فرز المُنتجات والتأكد من مُطابقتها للمواصفات الفنية ومعايير الجودة، وصولا إلى مرحلة "التعبئة والتغليف" للمنتجات في شكلها النهائي، ليتم توزيعها وطرحها بالأسواق.

كما شاهد الدكتور مصطفى مدبولي منتجات المصنع من البورسلين، وتمت الإشارة إلى أنه يتم تصدير جزء كبير منها للخارج، إلى جانب تغطية احتياجات السوق المحلية.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بجودة وتميز المنتجات بالمصنع، مؤكدًا أنها واحدة من أهم "العلامات التجارية" العاملة في مصر في هذا المجال، مشيرًا إلى أهمية زيادة "المكون المحلي" لمنتجات المصنع، خاصة فيما يتعلق ببعض المكونات المتوافرة بالفعل في السوق المصرية، بما يضمن تصنيع بعض الأجزاء بالكامل في مصر.

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