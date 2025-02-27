مسلسلات رمضان 2025, تامر شلتوت بلطجي في "الغاوي"

يستعد الفنان تامر شلتوت لعرض مسلسله "الغاوي" في رمضان 2025، ويجسد تامر شلتوت في "الغاوي" شخصية بلطجي تائب من حي شعبي.

المسلسل بطولة النجم أحمد مكي، وتدور أحداثه حول رحلة "شمس" في التوبة ومواجهة التحديات لتحقيق حياة شريفة.

يشارك في المسلسل مجموعة من النجوم، منهم عائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل وأحمد بدير. المسلسل من تأليف طارق الكاشف وإخراج محمد العدل.



في العام الماضي، شارك تامر شلتوت في مسلسل "حق عرب" الذي عُرض في رمضان 2024 وقدم فيه شخصية "رامي"، وهي شخصية شريرة أثارت كراهية المشاهدين.

مسلسل "حق عرب" من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، ودنيا المصري. العمل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، وتم عرضه على قناة ON في رمضان 2024.



ويخرص تامر شلتوت على تنويع أدواره بين الشخصيات الإيجابية والسلبية، مما يبرز قدراته التمثيلية المتنوعة.

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