الخميس 27 فبراير 2025
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أخبار مصر

رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي للأسطول الشمالي بالقوات البحرية

الفريق أحمد خليفة
الفريق أحمد خليفة

شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لتنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي الذي ينفذه الأسطول الشمالي بقيادة القوات البحرية، وذلك في إطار تنفيذ خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع عرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات والتي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالي العالي لكافة العناصر المشاركة.

وأكد الفريق أحمد خليفة أن القوات المسلحة بما تمتلكه من منظومات قتالية وفنية متطورة قادرة على الحفاظ على الوطن وصون مقدساته، مشيدًا بالدور الهام الذي تقوم به القوات البحرية في حماية الحدود الساحلية للدولة.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددًا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها، مثنيًا على الأداء المتميز والروح المعنوية العالية للقوات المشاركة في المشروع وقدرتهم على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف.

وحضر المرحلة الرئيسية عددا من قادة القوات المسلحة. 

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