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أحمد ناجي يشيع جنازة شقيقه من الإسكندرية (صور)

أحمد ناجي مدرب حراس
أحمد ناجي مدرب حراس المرمى، فيتو

شيع الكابتن أحمد ناجي مدرب حراس المرمى للمنتخب المصري لكرة القدم والنادي الأهلي الأسبق،  جنازة شقيقة من مسجد الحديد والصلب بمنطقة البيطاش غرب محافظة الإسكندرية.

تشييع جنازة شقيق أحمد ناجي 

وأدت أسرة الكابتن أحمد ناجي وأسرة شقيقه وعدد من المقربين من الأسرة صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد الحديد والصلب وخرجت الجنازة إلى مقابر أم زغيو القريبة من المسجد، فيما يقام العزاء بمنطقة العجمي الهانوفيل.

ونعى أحمد ناجي، المشرف على حراس مرمى قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، شقيقه «محمود» عبر حسابه الشخصى على موقع «فيس بوك
 

وكتب المشرف على حراس مرمى قطاع الناشئين بالنادى الأهلى على صفحته: «لله ما اعطى ولله ما أخذ أخويا محمود إلى جوار ربه صلاة الجنازة بمسجد الحديد والصلب في البيطاش والدفنة بمقابر زغيوى والعزاء أمام المنزل بالهانوفيل أمام دوران كلاسيك انا لله وانا اليه راجعون».
 


 

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الكابتن أحمد ناجي أحمد ناجي شقيق الكابتن احمد ناجي مسجد الحديد والصلب اخبار حي العجمي

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