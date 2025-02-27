أحمد ناجي يشيع جنازة شقيقه من الإسكندرية (صور)

شيع الكابتن أحمد ناجي مدرب حراس المرمى للمنتخب المصري لكرة القدم والنادي الأهلي الأسبق، جنازة شقيقة من مسجد الحديد والصلب بمنطقة البيطاش غرب محافظة الإسكندرية.

تشييع جنازة شقيق أحمد ناجي

وأدت أسرة الكابتن أحمد ناجي وأسرة شقيقه وعدد من المقربين من الأسرة صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد الحديد والصلب وخرجت الجنازة إلى مقابر أم زغيو القريبة من المسجد، فيما يقام العزاء بمنطقة العجمي الهانوفيل.

ونعى أحمد ناجي، المشرف على حراس مرمى قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، شقيقه «محمود» عبر حسابه الشخصى على موقع «فيس بوك



وكتب المشرف على حراس مرمى قطاع الناشئين بالنادى الأهلى على صفحته: «لله ما اعطى ولله ما أخذ أخويا محمود إلى جوار ربه صلاة الجنازة بمسجد الحديد والصلب في البيطاش والدفنة بمقابر زغيوى والعزاء أمام المنزل بالهانوفيل أمام دوران كلاسيك انا لله وانا اليه راجعون».







ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.