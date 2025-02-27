الخميس 27 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

هالة فاخر وجهاد الديناري وسامح حسين نجوم راديو me في رمضان

راديو me
راديو me

يشهد راديو me المذاع في محطات مترو الأنفاق، انطلاقة كبيرة مع حلول شهر رمضان المبارك، بمجموعة متنوعة من البرامج والفقرات.

وتتناول برامج "راديو me" العديد من الملفات على مدار شهر رمضان، يقدمها مجموعة من الفنانين والسياسيين والصحفيين.

وتقدم الفنانة هالة فاخر، برنامج هالة مصر، بينما تقدم الفنانة ليلى عز العرب، فزورة مين البطل؟.

 

وتقدم الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، برنامج جيل وجيل بالاشتراك مع الإعلامي الشاب حمدي صلاح.

كما يقدم شريف باهر برنامج الكمين، والكاتبة الصحفية جهاد الديناري، برنامج ب100 ست، والذي يتناول حكايات السيدات الملهمات في مصر بجميع المجالات.

بينما تقدم النائبة هند حازم، برنامجها "قدها" عبر أثير راديو me.

جدير بالذكر أن راديو me مشروع وطني، ضمن خطة تطوير مترو الأنفاق والنقل العام، ويتولى مصطفى سعيد، منصب الرئيس التنفيذي للمحطة، أحمد مشعل، رئيس مجلس الإدارة،  وهبة الهواري، عضو مجلس الإدارة.

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