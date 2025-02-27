نائب رئيس "عمال مصر": حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد اهتمام الدولة بالفئات الأكثر احتياجًا

ثمن نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيرى رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن إقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة والتى تنقسم إلى شقين أولهما ستتم حتى نهاية العام المالي الجاري والآخر تستهدف زيادة الأجور والمعاشات وسيتم تطبيقها مع العام المالي الجديد تنفيذها اعتبارًا من يوليو المقبل.

ومن تلك الحزم زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدني 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية اعتبارا من يوليو المقبل.

معاشات تكافل وكرامة

علاوة على صرف دعم إضافي للأسر التي لديها طفلان على بطاقات التموين لـ10 ملايين أسرة فضلا عن زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 25% اعتبارا من إبريل المقبل وإتاحة مبلغ نقدي لكل أسرة من مستفيدي تكافل وكرامة خلال شهر رمضان بشكل استثنائي.

واشاد " المهيرى ' بتوفير الاعتمادات المالية للقضاء على قوائم الانتظار من الحالات الحرجة في التدخلات الطبية خلال شهر رمضان واصفا ذلك بالقرار الإنساني الرفيع المستوى.

وتابع: أن تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر والفئات الأولى بالرعاية من خلال تأسيس صندوق برأسمال 10 مليارات جنيه يدخل فى إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر.

وقال ان إتاحة مبالغ مالية لوزارة العمل لتقديم منحة قدرها 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة خطوة تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة بقيادة الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة

وأوضح أن إقرار تطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية يضمن تحقيق أهدافها ويصل بالدعم إلى مستحقيه ومن تلك:

زيادة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

وقال إن زيادة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحد الأدنى للأجور لكل العاملين في الدولة لـ 7 آلاف جنيه إضافة لزيادة حافز المعلمين وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه، اعتبارا من يوليو القادم يعزز استدامة التنمية ويخفف من وطأة الضغوط الاقتصادية.

وشدد على أن هذه الحزم من شأنها تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية والحد من تأثيرات الأزمات الاقتصادية على المواطنين وهو ما يعكس التزام الدولة الكامل برعاية الفئات المهمشة ومحدودى ومتوسطى الدخل ورفع مستوى معيشتها.

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