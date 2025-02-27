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حوادث

التحقيقات في مصرع سائق وإصابة نجله بالوراق: ركنة سيارة السبب

سيارة إسعاف، فيتو
سيارة إسعاف، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في مصرع سائق وإصابة آخر في مشاجرة اندلعت بين 4 أشخاص في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، إثر خلاف على ركن حافلة خاصة أمام مخبز.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن الحادث بدأ عندما اعترض مالك المخبز وابنه على وقوف الحافلة أمام محلهم، ما أدى إلى تصاعد الموقف وتطور المشادة الكلامية إلى اشتباك بالأيدي، انتهى بمقتل السائق وإصابة نجله، كما أصيب صاحب المخبز خلال المشاجرة.

وكانت غرفة النجدة تلقت بلاغًا بوقوع شجار عنيف في المنطقة، مما استدعى تدخل قوات الشرطة، تمكنت قوات الشرطة من ضبط طرفي الواقعة، فيما نُقلت جثة السائق إلى مشرحة زينهم، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وتشريح جثة المتوفي للوقوف على ملابسات الحادث.

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النيابة العامة كاميرات المراقبة محافظة الجيزة مشرحة زينهم نيابة الجيزة

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