الخميس 27 فبراير 2025
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أخبار مصر

مدبولي يفتتح مصنعا لإنتاج الغازات الطبية والصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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 افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع شركة إيرليكويد في مصر Air Liquide” لإنتاج الغازات الطبية والصناعية.

وجاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها اليوم بمنطقة السخنة المتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.  

وعقب إزاحة الستار إيذانا ببدء تشغيل المصنع، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من المهندس "بريان شيتي"، رئيس مجلس إدارة شركة "إيرليكويد" “Air Liquide” للغازات الطبية والصناعية، الذي أشار إلى أن المشروع مقام على مساحة 25 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية 80 مليون يورو، ويتخصص في إنتاج الأكسجين، والنيتروجين، والأرجون ( غاز مسال)، موضحا أن التشغيل التجريبي للمصنع بدأ في مايو 2024، ثم في أغسطس 2024 بدأ التشغيل الفعلي للمصنع بطاقة إنتاجية تبلغ 770 طنا/ اليوم للأكسجين، و370 طنا / اليوم للنتيروجين، و30 طنا/ يوم للأرجون.

وعقب ذلك، شرح رئيس الشركة المراحل المختلفة لإنتاج الغازات الطبية والصناعية، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه يتم أولا عملية ضغط الهواء الجوي الطبيعي، حيث يتم التقاط الهواء الطبيعي، وإجراء فلترة له من الشوائب والأتربة؛ حتى يتسنى الحصول على الغازات منه بدرجة نقاء عالية.

وفي الوقت نفسه، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن المرحلة التالية هي مرحلة  التبريد، حيث يتم تبريد الهواء الذي تم ضغطه وفلترته، وبعد ذلك تتم عملية فصل الغازات: الأكسجين، والنيتروجين، والأرجون؛ حيث يتم استخدام تلك الغازات المنتجة في الأغراض الطبية والصناعية، ويقوم المصنع بالفعل بإمداد عدد من المصانع المجاورة له بالغازات التي تدخل ضمن العملية الإنتاجية.

وأضاف رئيس الشركة أن المصنع يقوم بإنتاج مكون آخر من الخلايا يطلق عليه " رقائق الويفر" التي تدخل في تركيب الخلايا الشمسية، وذلك خلال المرحلة الثانية من التشغيل، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1 جيجا/ سنويا، والتي تنفرد بإنتاجها الشركة في مصر، مؤكدا أن تصنيع هذه الرقائق من شأنه أن يسهم في تقليل استيرادها من الخارج، وإنتاجها في مصر، كما أنه يأتي أيضا في إطار توطين هذه الصناعة الحيوية، تماشيا مع اتجاه الدولة المصرية نحو توطين مختلف الصناعات المهمة والحيوية، وكذلك في ضوء دعم إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.

وفي هذا الإطار، وجه رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بدراسة هذا الأمر مع الشركة، ودراسة سبل دعمها وتذليل العقبات التي تمكنها من التوسع في إنتاج هذه الخلايا، في ظل اتجاه مصر نحو زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة. 

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