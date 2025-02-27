ضبط عصابة لسرقة المساكن في المطرية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين كونا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" وارتكاب 8 وقائع سرقة بمنطقة المطرية.

سقوط عصابة سرقة المساكن بالمطرية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا يفيد بضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المطرية، لقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب".

واعترفا بإرتكابهما (8) وقائع سرقة "بذات الأسلوب"، وأضافا بتصرفهما فى المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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