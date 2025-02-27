الخميس 27 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط عصابة لسرقة المساكن في المطرية

سرقة المساكن
سرقة المساكن

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين كونا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" وارتكاب 8 وقائع سرقة بمنطقة المطرية.

سقوط عصابة سرقة المساكن بالمطرية 
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا يفيد بضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المطرية، لقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب".

واعترفا بإرتكابهما (8) وقائع سرقة "بذات الأسلوب"، وأضافا بتصرفهما فى المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سقوط عصابة سرقة المساكن بالمطرية المطرية مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة قسم شرطة المطرية

مواد متعلقة

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بمدينة نصر

سرقة أفكارك، كيف تحميها قانونيًا؟
ads

الأكثر قراءة

العثور على الممثل جين هاكمان وزوجته متوفيين في منزلهما

سعر جرام الذهب في مصر، عيار 21 وصل لكام النهاردة؟

ارتفاع البيضاء وانخفاض كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 27 فبراير 2025

برامج رمضان 2025، تعرف على ضحايا "رامز إيلون مصر"

مدبولي يفتتح مصنعا لإنتاج الغازات الطبية والصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

رئيس الوزراء يفتتح مجمع المصانع الجاهزة التابع لشركة التنمية الرئيسية

الدولار بكام النهارده؟ أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

العثور على 3 أمريكيات من أصل عربي متوفيات بفندق في المكسيك

منوعات

المزيد

تايلور لوتنر يدافع عن سيلينا جوميز بعد السخرية من جسدها

الثلوج تتسبب في قطع 7 طرق جبلية في لبنان

نجوم هوليوود في حفل ما قبل الأوسكار (صور)

هاكر ومن داخل الوزارة، السلطات الأمريكية تتعرف على هوية ناشر فيديو تقبيل ترامب قدم ماسك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس في الأسواق

بيان من الأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وتحذير من طقس أول أيام رمضان

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

«من السيجار إلى البونبون».. أسعار قمر الدين في موسم رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة وهل يجوز القصر للمسافر؟

هل يجب تكرار نية الصيام كل يوم في رمضان؟ الإفتاء تجيب

حكمها وفضلها وعدد ركعاتها، كل ما تريد معرفته عن صلاة التراويح في شهر رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية