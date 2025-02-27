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أخبار مصر

مدبولي يفتتح توسعات كبرى لمصنع "سي بورد" بالسخنة

جولة رئيس الوزراء
جولة رئيس الوزراء اليوم
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افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم بمشروعات المنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة، توسعات مصنع شركة سي بورد "سينوبات لصناعة مواد البناء سابقًا"، لتصنيع مواد البناء؛ من الألواح الأسمنتية، والحوائط الأسمنتية الجاهزة، وحوائط العزل الحراري، ضمن نطاق المطور الصناعي "شركة التنمية الرئيسية".

وقام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة بالمصنع، مصحوبًا بشرح من شارل خوري، رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع الذي يخدم قطاع التشييد بتعزيز القدرات على تنفيذ المشروعات لمختلف الاستخدامات بتقنيات حديثة تحاكي تطورات البناء في العالم.

وخلال الجولة أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن المصنع يُمثل استثمارًا لبنانيًا، وأن التوسعات الجديدة تشمل مصنع الألواح الأسمنتية المُقام على مساحة 60 ألف م2 بتكلفة استثمارية قدرها 25 مليون دولار، ويوفر 125 فرصة عمل، حيث تم الانتهاء من إنشاء المصنع خلال 10 أشهر بداية من مايو 2024، ثم مصنع إيكوبات للتنمية الصناعية لتصنيع الألواح الجبسية، المُقام على مساحة 10 آلاف م2، بتكلفة استثمارية قدرها 15 مليون دولار، ويوفر 225 فرصة عمل، حيث تم الانتهاء من إنشاء المصنع خلال 8 أشهر بداية من يونيو 2024، وبذلك يصبح إجمالي استثمارات المصنع بعد التوسعات الجديدة 100 مليون دولار.

وخلال الجولة تفقد رئيس الوزراء مراحل خط انتاج الجبسون بورد، بداية من استقبال المواد الخام، ومرورًا بمنطقة التصنيع، من مراحل الخلط ثم التجفيف ثم التقطيع، وصولًا إلى المنتج النهائي والتغليف والتجهيز للشحن.

كما انتقل رئيس الوزراء خلال الجولة إلى مصنع الفايبر سيمنت بورد "الألواح الأسمنتية" بالشركة، حيث تفقد المنتجات الرئيسية به، واستمع إلى شرح تفصيلي من شارل خوري؛ حول مراحل الإنتاج المختلفة لهذا النوع من مواد البناء.

ولفت "خوري" إلى أن هذا المصنع سيكون بداية لاستثمارات جديدة تتمثل في مجموعة مشروعات باستثمارات نحو 500 مليون دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ضوء المزايا المتحققة بها، مشيدًا بتيسير الإجراءات والحوافز التي تتم في هذا الإطار.

كما شاهد الدكتور مصطفى مدبولي عينات من المُنتجات التي يقدمها المصنع فيما يخص "السيمنت بورد"، وزار جناحًا يضم منتجات الشركة من الخرسانة الجاهزة بعد التركيب، وهي باسم "موديلا كومبليكس"، عبارة عن منزل مكون من طابقين، تم بناؤه خلال مدة شهر فقط، من منتجات المصنع، بمواصفات معينة تُراعي ظروف درجات الحرارة وغيرها، وحرص رئيس الوزراء على مشاهدة المنزل من الداخل، ودار نقاش بينه وبين رئيس مجلس إدارة الشركة حول المواصفات الخاصة بها، وتكلفتها ومدى اقتصاديتها، وإمكانية فك تلك المنازل وتركيبها.

وأوضح شارل خوري خلال الجولة؛ أن إنتاج الشركة يُخصص منه نسبة 50% لتلبية الاحتياجات المحلية، و50% للتصدير للخارج. 

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