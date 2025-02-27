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أخبار مصر

قائد القوات البحرية يلتقي نظيره الإيطالي (صور)

قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية يلتقى قائد القوات البحرية الإيطالية

التقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية الأدميرال إنريكو كريديندينو قائد القوات البحرية الإيطالية والوفد المرافق خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالأسكندرية  .

ويأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة. 

وأكد قائد القوات البحرية خلال اللقاء على أهمية تنسيق الجهود لتحقيق المصالح المشتركة بين القوات البحرية المصرية والإيطالية بما يسهم فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.

من جانبة أشار قائد القوات البحرية الإيطالية إلى عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائى بين القوات البحرية لكلا البلدين الصديقين.

كما عقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية تناولت عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والإيطالية.

وعلى هامش الزيارة قام قائد القوات البحرية الإيطالية بجولة تفقدية لعدد من وحدات القوات البحرية المصرية للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح وبناء السفن التى شهدتها القوات البحرية فى الآونة الأخيرة.

كما قام الفريق أشرف عطوه بزيارة السفينة الحربية الإيطالية (AMERRIGO VESPUCCI) أثناء رسوها بميناء الإسكندرية والتي تحمل لقب السفينة الأجمل في العالم وتعد أقدم سفينة بالخدمة فى البحرية الإيطالية.      

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