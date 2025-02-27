"العربية لحقوق الإنسان": الموقف المصري والعربي الرافض للتهجير قوي وصامد

أكد الحقوقي علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن عودة سكان قطاع غزة إلى منازلهم، تمثل نقطة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية.

جريمة التهجير القسري للشعب الفلسطيني

وأضاف «شلبي»، خلال كملته بالمؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن الموقف المصري والأردني وكافة الدول العربية تميز بالصمود والقوة من أجل نصرة القضية الفلسطينية.

القمة العربية لدعم القضية الفلسطينية

وأعرب عن أمنيته بأن تخرج القمة العربية المرتقب عقدها، الأسبوع المقبل في مصر، بعدد من التوصيات التي تدعم القضية الفلسطينية.

جدير بالذكر، أنه انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل ودعم صمودهم، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والتضامن الإفريقي الآسيوي.

ويشارك في المؤتمر 80 من قادة المنظمات الحقوقية والبرلمانيين والإعلاميين والمفكرين من مختلف الدول، بهدف التصدي لسياسات التهجير القسري في غزة، وطرح آليات قانونية وإنسانية لمواجهتها على المستوى الدولي.

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