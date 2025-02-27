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أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الخميس 27 - 2 - 2025 (إنفوجراف)

أسعار الذهب والعملات
أسعار الذهب والعملات
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 نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنفوجراف جديدًا تحت عنوان “أسعار الذهب، وكذلك العملات الأجنبية مقابل الجنيه”.

 

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم 

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الأسعار المعلنة هي متوسط أسعار التداول بالأسواق، وفقًا للبنك المركزي المصري وشعبتي الذهب والمجوهرات.

May be an image of ‎money and ‎text that says "‎مشزقسر-حتإسفدودی FING: 50만은 GOLL GOLD أسعار FINE لذهب والعملات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري أسعار أسعارالذهب: الذهب: الدولار الأمريكي 50.64 اليورو: 53.11 الجنيه:الإسترليني: 64.08 ريال:سعودی 13.50 دينار كويتي: 164.18 درهم إماراتي 13.79 اليوان الصيني: 6.97 عيار:24 4749 عيار:21 4155 عيار:18 3561 WWW.IDSC.GOV.EG الجنيه الذهب 33240 00000000‎"‎‎

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معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء اسعار العملات اليوم سعر الذهب اليوم اسعار الدهب اليوم

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