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حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطل متهم بتزوير أوراق رسمية في السلام

حبس
حبس

 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة تزوير أوراق رسمية واستعمال المحررات المزورة وانتحال الصفة بمنطقة السلام. 

كانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على عاطل متهم بانتحال صفى طبيب وتزويره شهادات مقابل مبالغ مالية.


وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية وايهام المواطنين بقدرته على تسفيرهم للخارج نظير مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل


عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبحوزته اوراق مزورة عبارة عن 2 أكلاشيه ودفتر إيصال إستلام نقدية وجهاز كمبيوتر بمشتملاته و2  هاتف محمول "بفحصهم فنيًا تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.


بمواجهته أقر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة منطقة السلام أمن القاهرة

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