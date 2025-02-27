المشدد 10 سنوات لعاطل متهم بتزوير أوراق رسمية في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة تزوير أوراق رسمية واستعمال المحررات المزورة وانتحال الصفة بمنطقة السلام.

كانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على عاطل متهم بانتحال صفى طبيب وتزويره شهادات مقابل مبالغ مالية.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية وايهام المواطنين بقدرته على تسفيرهم للخارج نظير مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبحوزته اوراق مزورة عبارة عن 2 أكلاشيه ودفتر إيصال إستلام نقدية وجهاز كمبيوتر بمشتملاته و2 هاتف محمول "بفحصهم فنيًا تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.



بمواجهته أقر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.