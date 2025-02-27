"معلومات الوزراء" يرصد درجات الحرارة اليوم الخميس 27 - 2 - 2025

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،اليوم الخميس، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (توقعات درجات الحرارة اليوم الخميس 27 فبراير 2025).

درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء دافئ على الجنوب، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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