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"معلومات الوزراء" يرصد درجات الحرارة اليوم الخميس 27 - 2 - 2025

حالة الطقس
حالة الطقس

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،اليوم الخميس، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (توقعات  درجات الحرارة اليوم الخميس 27 فبراير 2025).

درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء دافئ على الجنوب، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

May be an image of ‎text that says "‎القاهرة الكبرى الصفرى 11° 20 العظمى الوجه البحري مش دزتدوددففودر 11° 19 السواحل الشمالية الغربية 10° 20° السواحل الشرقية ومدن القناة ووسط لسيناء 10 19° جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 14 23 الصعيد شمال 08 حالة الطقس 22° جنوب الصعيد 11° توقعات درجات الحرارة اليوم الخميس 27 فبراير 2025 26° WWW.IDSC.GOV.EG المصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية 00000000‎"‎

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