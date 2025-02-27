المشدد 3 سنوات لعاطل سرق عاملا بالإكراه في روض الفرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة سرقة مواطن بالإكراه بمنطقة روض الفرج.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعترض طريق المجني عليه أثناء مروره في الطريق العام وسرق هاتفه ومنقولاته بالإكراه.



وكان قسم شرطة روض الفرج تلقى بلاغا بوصول عامل لأحد المستشفيات مصاب بجرح إثر التعدي عليه من قبل عاطل وسرقته بالإكراه.

وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين صحة الواقعة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليه وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأنه اعتاد ممارسة نشاطه الإجرامي في السرقة بالإكراه وأرشد عن الهاتف المحمول والمسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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