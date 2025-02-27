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حوادث

النيابة تطلب تحريات المباحث في اتهام موظف شركة محمول بالاختلاس

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

طلبت النيابة العامة بالجيزة تحريات المباحث في اتهام موظف شركة محمول بالاختلاس، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

القبض علي المتهم بكرداسة

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظف بإحدى شركات المحمول، متهم باختلاس مبلغ 65 ألف جنيه من محفظتين إلكترونيتين تعودان لعملاء بمنطقة كرداسة، وذلك بعد ورود بلاغات تفيد بتعرضهم لعمليات سحب غير مشروعة من حساباتهم.


وكشفت التحريات أن المتهم استغل وظيفته للوصول إلى بيانات العملاء، وقام بتحويل الأموال إلى حسابات أخرى دون علمهم، مما دفع الضحايا إلى التقدم ببلاغات للجهات المختصة.


وبعد تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكان المتهم والقبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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النيابة العامة بالجيزة موظف شركة محمول الجيزة القبض علي المتهم بكرداسة
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