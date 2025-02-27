أول تعليق من أموريم على تصرف نجم مانشستر يونايتد أمام إبسويتش تاون

الدوري الإنجليزي، تسبب الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، لاعب مانشستر يونايتد، في إثارة جدل بعد مباراة فريقه ضد إبسويتش تاون، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وبدأ الدولي الأرجنتيني ممتعضا من قرار مدربه البرتغالي روبن أموريم، باستبداله في الشوط الأول، حيث اتجه صوب النفق المؤدي لغرفة الملابس مباشرة، بدلا من الذهاب لمقاعد البدلاء.

وجاء هذا القرار من جانب أموريم، بعد تعرض ظهيره الأيسر باتريك دورجو للطرد، مما دفعه لإقحام نصير مزراوي لسد هذه الثغرة، عبر استبدال جارناتشو.



علق أموريم على الجدل الذي أثير حول تصرف جارناتشو خلال تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قائلا: "أنتم تربطون الأمر بماركوس راشفورد، أليس كذلك؟، أعرف، أعرف".

وشدد: "ما سأقوله هو إنني سأتحدث بالتأكيد مع جارناتشو حول الأمر، وفي المؤتمر الصحفي المقبل سأناقشكم في الموضوع إذا أردتم".

وعندما قيل له ن جارناتشو كان الخطر الأكبر على دفاع إبسويتش قبل استبداله، رد أموريم: "فكرت في أن نلعب بطريقة إ(5-3-1)، وأعلم أنها مجازفة".

وأتم: "شعرت بأن الفريق على ما يرام من ناحية السيطرة على المباراة، وبما أننا اضطررنا لإجراء هذا التبديل، كان لزاما على أحد اللاعبين الخروج، وكان هذا اختياري".

مانشستر يونايتد يعبر إبسويتش تاون

يذكر أن مانشستر يونايتد نجح في قلب تأخره أمام إبسويتش تاون إلى فوز بنتيجة (3-2)، رغم النقص العددي، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر.

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