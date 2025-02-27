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اقتصاد

أسعار الفراخ اليوم الخميس 27 - 2 - 2025، ارتفاع البلدي (آخر تحديث)

الفراخ
الفراخ

سعر الفراخ اليوم، سجل  سعر الفراخ تباينًا في الأسواق؛ بحسب آخر تحديث، اليوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

سعر الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الخميس 27 فبراير 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية. 

 

<strong>سعر الفراخ</strong>
سعر الفراخ

 

سعر الفراخ البيضاء

وعن  سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الخميس، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 100.2 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 85 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك. 

سعر الفراخ البلدي 

أما عن سعر الفراخ  البلدي اليوم الخميس، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 122.2 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 110 جنيهات إلى 160 جنيهًا للمستهلك. 

 

<strong>سعر الفراخ</strong>
سعر الفراخ

 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 90 إلى 91 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 104 جنيهات إلى 105 جنيهات، بارتفاع 4 جنيهات عن سعرها السابق.

 

<strong>سعر الفراخ</strong>
سعر الفراخ

 

أسعار الدواجن

وعن أسعار الدواجن اليوم الخميس في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر كيلو الوراك الطازجة روستي نحو 130 جنيها.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 160 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 280 جنيهًا.
  • بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 160 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 140 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 185 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 175 جنيهًا.
<strong>سعر الفراخ</strong>
سعر الفراخ

أسعار البانيه اليوم

  • بلغ سعر البانيه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 280 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج طازج نحو 260 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 350 جنيهًا.
  • بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 310 جنيهات.

 

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