برومو مسلسل "أهل الخطايا" يحقق 10 ملايين مشاهدة في أقل من 48 ساعة

حقق البرومو الرسمي لمسلسل "أهل الخطايا"، بطولة النجم جمال سليمان، تفاعل كبير وشعبية واسعة عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية بعدما طرحته الشركة المنتجة وقناة النهار عبر حساباتها الرسمية.

وتصدر برومو مسلسل "أهل الخطايا"، جميع صفحات السوشيال ميديا، حيث تخطت نسبة مشاهدة الـ 10 مليون مشاهدة خلال أقل من 48 ساعة من طرحه بمواقع التواصل الاجتماعي.

إثارة وتشويق وغموض في برومو أهل الخطايا

تضمن برومو مسلسل أهل الخطايا، مشاهد خاطفة، أظهرت خيوط تشويقية من أحداث المسلسل، منها شخصية جمال سليمان، التي تسعى للانتقام.

وكما تضمن مشاهد، لـ سوسن بدر، التي ظهرت تنفخ في البخور وكأنها تعمل في الدجل، ورانيا يوسف ظهرت تعطي زجاجة مولوتوف لـ محمد ثروت، لتحرضه على الحرق، وأخرى لطفل تظهر بشكل مرعب بأحد المشاهد.

أما الفنان أشرف زكي، فظهر يجلس على كرسي متحرك، في برومو مسلسل أهل الخطايا، وتضمن البرومو أيضا جزء من أغنية شعبية، ومشاهد حزن ووعيد.

ويحمل برومو المسلسل، أجواءً مشحونة بالتشويق والرعب والإثارة والغموض، حيث تتداخل مشاهد النار والدم والأحداث الغامضة مع حوارات مبهمة عن جريمة قتل وقضية الدارك ويب وكلام غير مفهوم عن "العهد"، مما يرفع مستوى الإثارة ويجعل الجمهور متشوقًا لاكتشاف تفاصيل القصة، خاصة مع التكتم الشديد حول تفاصيل العمل.

ويحرص المخرج رؤوف عبدالعزيز على إبقاء تفاصيل الجرائم الحقيقية التي يناقشها المسلسل طي الكتمان، ليكشف عنها للجمهور أثناء العرض، مواصلًا بذلك نهجه في تقديم أعمال درامية مستوحاة من الواقع، على غرار مسلسلاته السابقة "الطاووس"، "انحراف"، و"ستهم"، التي ساهمت في تعزيز توجه الدراما المصرية نحو هذه النوعية من القصص.



أبطال مسلسل أهل الخطايا

يشار إلي أن مسلسل "أهل الخطايا"، يشارك في بطولته بجانب جمال سليمان كلا من سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت،أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوي، دكتور أشرف زكي، هنادي عبد الخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، هذا إلى جانب مجموعة من أهم خريجى أكاديمية الفنون الحاصلين على عديد من الجوائز.

العمل تأليف كلا من أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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