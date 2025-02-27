الخميس 27 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

برومو مسلسل "أهل الخطايا" يحقق 10 ملايين مشاهدة في أقل من 48 ساعة

أهل الخطايا
أهل الخطايا

حقق البرومو الرسمي لمسلسل "أهل الخطايا"، بطولة النجم جمال سليمان، تفاعل كبير وشعبية واسعة عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية بعدما طرحته الشركة المنتجة وقناة النهار عبر حساباتها الرسمية.

وتصدر برومو مسلسل "أهل الخطايا"، جميع صفحات السوشيال ميديا، حيث تخطت نسبة مشاهدة الـ 10 مليون مشاهدة خلال أقل من 48 ساعة من طرحه بمواقع التواصل الاجتماعي.

 

إثارة وتشويق وغموض في برومو أهل الخطايا

تضمن برومو مسلسل أهل الخطايا، مشاهد خاطفة، أظهرت خيوط تشويقية من أحداث المسلسل، منها شخصية جمال سليمان، التي تسعى للانتقام.

وكما تضمن مشاهد، لـ سوسن بدر، التي ظهرت تنفخ في البخور وكأنها تعمل في الدجل، ورانيا يوسف ظهرت تعطي زجاجة مولوتوف لـ محمد ثروت، لتحرضه على الحرق، وأخرى لطفل تظهر بشكل مرعب بأحد المشاهد.

أما الفنان أشرف زكي، فظهر يجلس على كرسي متحرك، في برومو مسلسل أهل الخطايا، وتضمن البرومو أيضا جزء من أغنية شعبية، ومشاهد حزن ووعيد.

ويحمل برومو المسلسل، أجواءً مشحونة بالتشويق والرعب والإثارة والغموض، حيث تتداخل مشاهد النار والدم والأحداث الغامضة مع حوارات مبهمة عن جريمة قتل وقضية الدارك ويب وكلام غير مفهوم عن "العهد"، مما يرفع مستوى الإثارة ويجعل الجمهور متشوقًا لاكتشاف تفاصيل القصة، خاصة مع التكتم الشديد حول تفاصيل العمل.

ويحرص المخرج رؤوف عبدالعزيز على إبقاء تفاصيل الجرائم الحقيقية التي يناقشها المسلسل طي الكتمان، ليكشف عنها للجمهور أثناء العرض، مواصلًا بذلك نهجه في تقديم أعمال درامية مستوحاة من الواقع، على غرار مسلسلاته السابقة "الطاووس"، "انحراف"، و"ستهم"، التي ساهمت في تعزيز توجه الدراما المصرية نحو هذه النوعية من القصص.


أبطال مسلسل أهل الخطايا

يشار إلي أن مسلسل "أهل الخطايا"، يشارك في بطولته بجانب  جمال سليمان كلا من سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت،أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى،  سارة درزاوي،  دكتور أشرف زكي، هنادي عبد الخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، هذا إلى جانب مجموعة  من أهم خريجى أكاديمية الفنون الحاصلين على عديد من الجوائز.

العمل تأليف كلا من أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أهل الخطايا جمال سليمان أبرز نجوم مسلسلات رمضان 2025 رمضان 2025

مواد متعلقة

جمال سليمان يكشف البوستر الرسمي لـ مسلسل أهل الخطايا رمضان 2025
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد وسوسيداد في كأس ملك إسبانيا 2025

القبض على بلوجر شهيرة بتهمة الإساءة لإحدى الشركات العربية بالقاهرة

بعد تراجع البيتكوين، pi network عملة رقمية جديدة تحقق رواجا بين المستثمرين

محمد رمضان يدافع عن كولر بتصريح مسيء لمدربي الأهلي في الألفية الجديدة

بالأرقام، وزير المالية يزف بشرى بشأن زيادة المرتبات والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

أزمة في أعداد الماشية، ملك المغرب يدعو المواطنين إلى عدم ذبح أضحية العيد هذا العام

ليفربول يقترب من اللقب بفوز هام على نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

منوعات

المزيد

على طريقة فيلم "نايت آت ذا ميوزيام"، قصة الآثار الراقصة في المتحف المصري الكبير (فيديو)

أزمة في أعداد الماشية، ملك المغرب يدعو المواطنين إلى عدم ذبح أضحية العيد هذا العام

تركيات يجهزن الكفتة في ساحات الحرم النبوي تثير جدلا على مواقع التواصل

عملية جراحية دقيقة تنقذ حياة قط تعرض لحادث سيارة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء في الأسواق

الكندوز يتراجع 24 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 27 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 27 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية