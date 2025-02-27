محطات في قضية سرقة 1100 تابلت من مقر "التربية والتعليم" بعد النطق بالحكم على الجناة.. السجن المشدد 15 سنة و10 سنوات للمتهمين.. والحبس سنة والعزل من الوظيفة لـ3 مسؤولين بالوزارة

محطة جديدة شهدتها قضية سرقة تايلت من مقر وزارة التربية والتعليم، بعدما عاقبت محكمة أكتوبر المتهمين بسرقة 1100 تابلت من مقر وزارة التربية والتعليم بأكتوبر، بأحكام تنوعت بين السجن المشدد 15 سنة و10 سنوات والعزل من الوظيفة والبراءة لمتهم وحيد.

التحقيقات في قضية سرقة 1100 تابلت وزارة التربية والتعليم

كشفت تحقيقات النيابة تفاصيل مثيرة في قضية سرقة 1100 تابلت من مقر وزارة التربية والتعليم، بمدينة مبارك التعليمية، بمدينة السادس من أكتوبر، ومن ثم إحالتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة السرقة والاختلاس.

المتهم الرئيسي

نجحت قوات الأمن في ضبط المتهم محمود.م، عامل بوفيه في مدينة مبارك التعليمية، المتهم الأول، وعثر بحوزته على 840 ألف جنيه، و3 هواتف محمولة، الأول ماركة ريلمي والثاني ماركة أيفون والأخير سامسونج، وبمواجهة المتهم أفاد بارتكاب الواقعة في القضية المشار إليها بالاشتراك مع محمد.ج، صديقه سائق سيارة ملاكي، وأكد أن المبلغ المالي من متحصلات بيع أجهزة التابلت الخاصة بتلك الواقعة، وأن الهواتف المحمولة اشتراها من المبالغ المتحصل عليها من بيع أجهزة التابلت محل الواقعة.

وفي اعترافاته أفاد بأنه بحكم عمله ووجوده داخل مدينة مبارك التعليمية، وتردده على المخازن الموجود بها الكاميرات، وأجهزة التابلت وأيضا حرية دخوله وخروجه من مدينة مبارك التعليمية سرق 100 جهاز تابلت من حوالي شهرين ووضعها داخل صندوق، بحجة إلقاؤه خارج المدينة واتفق مع صديقه محمد الجمل سائق سيارة ملاكي على انتظاره خارج المدينة، وأخذ الأجهزة تمهيدا لبيعها وإعطائه مبلغ 20 ألف جنيه مقابل ذلك، ثم باع 100 جهاز لـ يوسف.ح، 22 سنة، صاحب فاترينة بيع موبايلات بشارع عبد العزيز وحازم.ع، 53 سنة صاحب فاترينة بيع موبايلات بشارع عبد العزيز، وعند نجاحه في ذلك كرر السرقة 4 مرات أخرى على فترات مختلفة كان في كل مرة يخرج 25 كرتونة بداخلها 250 جهاز بنفس الطريقة.

وأكد عامل التوريد عدم اشتراك أحد من العاملين بالمخازن معه وأيضا عدم تفتيشه من أفراد الأمن الموجودين على الأبواب حال إخراجه صناديق القمامة والتي يضع الأجهزة بداخلها، مشيرا إلى تصريف المسروقات لدي المدعو رفعت صاحب فاترينة موبايلات بشارع عبد العزيز مقابل 2500 جنيه للجهاز الواحد كما أضاف أنه أعطى للمدعو حسام.م، 12 جهاز تابلت كهدية من متحصلات جريمة السرقة، ومبلغ مالي وقدره 240 ألف جنيه مقابل تشغيلهم في العقارات.



المتهم الثاني

كما تم ضبط المتهم الثاني المدعو حسام.م، 46 سنة صاحب مكتب إيجار عقارات، وبإرشاده ضبط بحوزته مبلغ مالي وقدره 240 ألف جنيه، وكذا 12 جهاز تابلت ماركة سامسونج، وبالكشف عن السريال غير الخاص بتلك الأجهزة تأكد أنها من الأجهزة المبلغ بسرقتها، وجرى التحفظ على المتهم والأجهزة، وبمواجهته أفاد بأنه تحصل على المبالغ من المتهم مقابل تشغيلها في العقارات له.

المتهم الثالث

كما تم ضبط المتهم الثالث المدعو حازم.ع صاحب فاترينة بيع موبايلات بشارع عبد العزيز، وبإرشاده ضبط بحوزته 12 جهاز تابلت ماركة سامسونج من متحصلات واقعة السرقة في القضية المشار إليها وبالكشف عن السريال نمبر الخاص بتلك الأجهزة تأكد أنها من الأجهزة المبلغ بسرقتها، وجرى التحفظ على المتهم والأجهزة، وبمناقشته أفاد بأنه تحصل على تلك الأجهزة من المتهم محمود.م، وجرى بيع باقي الأجهزة بمدينة النوبية البحيرة.

المتهم الرابع

كما تم ضبط المتهم الرابع محمد.ح، عامل بمخازن مدينة مبارك التعليمية، وبمناقشته أفاد بأنه لم يشاهد المتهم المضبوط خلال أخذ أجهزة التابلت من المخازن والخروج بها وأضاف أنه ليس له علاقة بواقعة السرقة.

المتهم الخامس

كما تم ضبط المتهم الخامس رفعت.ص، صاحب فاترينة موبايلات بشارع عبد العزيز، والذي ضبط بحوزته مبلغ مالي وقدره 600 ألف جنيه، وبمناقشته أفاد بأنه حصل على أجهزة التابلت الخاصة بواقعة من المتهم محمود.م، وأضاف بأن المبلغ المالي من متحصلات بيعه أجهزة التابلت محل الواقعة كما أضاف أنه باع أجهزة التابلت لـ أحمد.ع وشهرته جلاكسي صاحب محل بشارع عبد العزيز.

المتهم السادس

كما تم ضبط المتهم السادس أحمد.ع، صاحب محل بشارع عبد العزيز، وبإرشاده ضبط بحوزته 129 جهاز تابلت ماركة سامسونج من متحصلات واقعة سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم، المشار إليها وبالكشف عن السريال نمبر الخاص بتلك الأجهزة تأكد بأنها من الأجهزة المبلغ بسرقتها، وجرى التحفظ على المتهم والأجهزة ومناقشته أفاد بأنه حصل على تلك الأجهزة المسروقة من المتهم رفعت.ص، صاحب فاترينة موبايلات بشارع عبد العزيز.

المتهم السابع

كما تم ضبط المتهم السابع محمد.ج، مدير تسويق بمحل بالوراق، وبإرشاده ضبط بحوزته 29 جهاز تابلت ماركة سامسونج من متحصلات واقعة سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم، المشار إليها والكشف عن السريال غير الخاص بتلك الأجهزة وثبت أن تلك الأجهزة من الأجهزة المبلغ بسرقتها، وجرى التحفظ على المتهم والأجهزة، وأفاد بأنه حصل على تلك الأجهزة المسروقة من عميل.

المتهم الثامن

كما تم ضبط المتهم الثامن محمد.س، طالب، خلال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ملاكي، وبمناقشته أفاد بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول محمود.م، وأفاد بأن السيارة المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ملك شقيقته، وأضاف بأن المتهم محمود م.، اتفق معه على انتظاره خارج مدينة مبارك التعليمية بسيارة قيادته حين ارتكابه سرقة الأجهزة من داخل المدينة التعليمية وأخذ الأجهزة تمهيدا لبيعها مقابل مبلغ مالي.

وجرى اصطحاب المتهمين والعملاء والتحفظ على جميع المضبوطات والسيارة والعودة لديوان القسم.

أحكام رادعة ضد المتهمين في القضية

واليوم، قضت المحكمة بمعاقبة عامل البوفيه المتهم الرئيسي بالواقعة، بالسجن المشدد 15 عامًا حضوريًا، ومعاقبة صاحب محلات وشريكه بالسجن المشدد 15 سنة غيابيًا.

كما عاقبت صاحب فاترينة بالسجن المشدد 15 سنة غيابيًا، ومعاقبة صاحب فاترينة بشارع عبد العزيز بالسجن المشدد 15 سنوات غيابيًا، ومعاقبة صاحب محل شارع عبد العزيز بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريًا.

وشملت الأحكام 3 مسئولين بوزارة التربية والتعليم وتم معاقبتهم بالحبس سنة والعزل من الوظيفة.

وحكمت لـ مدير تسويق لصاحب محلات بالبراءة حضورًيا.

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