نقابة المهندسين: زيادة المعاشات 400 جنيه بأثر رجعي من يناير الماضي

قرر مجلس نقابة المهندسين بجلسته المنعقدة اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 برئاسة المهندس طارق النبراوي اعتماد زيادة معاشات المهندسين بمبلغ قدره 400 جنيه على أن تصرف بأثر رجعي من يناير الماضي.

وتُعد هذه الزيادة الأكبر في تاريخ النقابة، ليصبح إجمالي المعاش الشهري 2000 جنيه. وذلك بعدما وافق المجلس على الميزانية العمومية للنقابة لعام 2024 وكافة القوائم المالية وعرضها على الجمعية العمومية العادية القادمة لاعتمادها، والموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للنقابة لعام ٢٠٢٥ التي تتضمن زيادة المعاش مبلغ 400 جنيه.



كما وافق المجلس على عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم الجمعة ٧ مارس ٢٠٢٥.

عُقد المجلس برئاسة المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، وحضور الدكتور هشام سعودي- وكيل النقابة، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة، والدكتور معتز طلبة- أمين الصندوق، والمهندس كريم الكسار- الأمين العام المساعد، والدكتور سعد مكرم- أمين الصندوق المساعد.

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