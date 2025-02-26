المخرج تامر محسن ينتهي من 80% من أحداث مسلسل "قلبي ومفتاحه"

يستكمل المخرج تامر محسن تصوير ما تبقى من مشاهد مسلسل “قلبي ومفتاحه”، داخل الديكور الرئيسي للمسلسل بمدينة الإنتاج الإعلامي

وكشف مصدر من داخل المسلسل في تصريحات خاصة لفيتو، أن الحلقات الخمس الأولى من المسلسل أصبحت جاهزة للعرض، حيث يشارك المسلسل بالنصف الأول من موسم دراما رمضان المقبل، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط.

وأضاف المصدر أن تامر محسن انتهى من تصوير 80% من أحداث المسلسل، على أن يستكمل باقي التصوير خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

ويجسد النجم آسر ياسين في مسلسل قلبي ومفتاحه شخصية سائق بعد أن فقد عمله في مجال الأدوات الطبية إثر تداعيات جائحة كورونا.

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين ومي عز الدين ودياب وأشرف عبدالباقي وأحمد خالد صالح وميس حمدان وسماء إبراهيم وسارة عبد الرحمن، من تأليف تامر محسن ومها الوزير وإخراج تامر محسن.

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