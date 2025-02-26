إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بزراعي المنيا

أصيب 11 شخصا، إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة.

إصابة 11 شخص إثر أنقلاب ميكروباص بزراعي المنيا



تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي وتحديدا أمام قرية بني حافظ التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

انقلاب ميكروباص بزراعي المنيا

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 11 شخصا تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

مستشفى ملوي التخصصي

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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