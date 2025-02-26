حبس متهم بحيازة سلاح وذخيرة في القطار بقنا والبحث عن شريكه

أمرت جهات التحقيق برئاسة المستشار محمود الغرباوي، مدير النيابة العامة لبندر قنا، بحبس متهم بحيازة جوال بداخله سلاح وذخيرة في القطار 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية عندما تلقت مباحث السكة الحديد إخطارًا من محطة سكة حديد مدينة قنا بتحرير محضر ضد شخص كان داخل القطار الروسي المكيف 3025 وبحوزته أسلحة وذخيرة.

وتبين بعد الفحص أن المتهم من قرية الحجيرات مركز قنا وخلال قدومه من أسوان لقنا داخل القطار تم العثور على جوال بداخله بندقيتين آلي "إسرائيلي وبلجيكي" و300 طلقة تقريبًا و15 خزنة" كانوا بحيازته ومعه شخص آخر تمكن من الهروب.

تم ضبط المتهم والتحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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