أحكام رادعة ضد المتهمين بسرقة تابلت الثانوية العامة

عاقبت محكمة أكتوبر المتهمين بسرقة 1100 تابلت من مقر وزارة التربية والتعليم بأكتوبر، بأحكام تنوعت بين السجن المشدد 15 سنة و10 سنوات والعزل من الوظيفة والبراءة لمتهم وحيد.

وعاقبت المحكمة عامل البوفيه المتهم الرئيسي بالواقعة، بالسجن المشدد 15 عامًا حضوريًا، ومعاقبة صاحب محلات كوكو آند اس وشريكه بالسجن المشدد 15 سنة غيابيًا.

كما عاقبت صاحب فاترينة بالسجن المشدد 15 سنة غيابيًا، ومعاقبة صاحب فاترينة بشارع عبد العزيز بالسجن المشدد 15 سنوات غيابيًا، ومعاقبة صاحب محل شارع عبد العزيز بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريًا.

وشملت الأحكام 3 مسئولين بوزارة التربية والتعليم وتم معاقبتهم بالحبس سنة والعزل من الوظيفة.

وحكمت لـ مدير تسويق بـ كوكو أند إس بالبراءة حضورًيا.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فور تلقيها بلاغًا من مدير الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم، باكتشاف سرقة 1179 جهاز حاسوب لوحي "تابلت" مملوكين لوزارة التربية والتعليم، وذلك من مخزن التطوير التكنولوجي الكائن بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، وهو ما أكدته لجنة الفحص المشكلة بمعرفة الوزارة.

واستهلت النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال مقدم البلاغ وأعضاء لجنة الفحص الذين شهدوا بصحة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالبلاغ.

وبطلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، شهد مُجريا التحريات بقيام متهميْن -ليسا من أرباب الوظائف العمومية– بسرقة تلك الأجهزة من داخل المخزن المشار إليه بطريق المغافلة، ثم قام أربعة متهمين آخرين -في وقت لاحق على السرقة- بإخفاء المسروقات.

وتم استعادة ٧٥٠ جهازًا من الأجهزة المسروقة، كما تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر بمليون وستمائة وثمانين ألف جنيه -من حصيلة بيعهم المسروقات-، فاستجوبتهم النيابة العامة وأمرت بتقديم المتهميْن بالسرقة وكذا القائمين بإخفاء المسروقات محبوسين لمحاكمة جنائية عاجلة بجلسة اليوم.

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