الأربعاء 26 فبراير 2025
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حوادث

إحالة أوراق سيدة وعشيقها للمفتي بتهمة قتل زوجها وتقطيع جثته في أكياس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها في مدينة بدر وتقطيع جثته إلى أجزاء إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما وحددت جلسة 27 مارس المقبل للحكم. 

وعثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على بعض أجزاء من جثة سائق قتلته زوجته بمساعدة عشيقها بمدينة بدر.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا من سيدة تفيد بتغيب زوجها "سائق" عن المنزل، وبإجراء التحريات تبين أن القتيل لديه سيارة نصف نقل وأنه كان في منزله في نفس اليوم التي ادعت زوجته فيه اختفائه.

وأضافت التحريات أن الزوجة تربطها علاقة غير مشروعة بابن عم القتيل ويعمل عامل رخام واتفقا على قتله، ونفذا جريمتهما بتسميمه ثم تقطيع جثته ووضعها داخل أكياس بلاستيك سوداء وألقياها بجوار صناديق القمامة لتنهشها الكلاب، وتم إلقاء القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم. 

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مدينة بدر أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

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