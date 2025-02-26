النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق عقار سكني بالسيدة زينب

انتدبت نيابة السيدة زينب الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب في عقار سكني في منطقة السيدة زينب عقب امتداد النيران إلى العقار المجاور.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق هائل في أحد العقارات بمنطقة السيدة زينب، انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق.

وتبين أن الحريق اندلع في مواد سريعة الاشتعال وامتد سريعًا لباقي أجزاء العقار، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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