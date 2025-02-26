تعادل سلبي بين الفيحاء والرياض في الدوري السعودي

تعادل فريق الرياض سلبيا مع الفيحاء، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ولم تنجح محاولات كلا الفريقين في تسجيل أي أهداف خلال الدقائق الـ90 للقاء ليتقاسما نقاط المباراة.

وبهذه النتيجة، يرفع رصيد الرياض إلى 30 نقطة محتلا المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن، بينما وصل الفيحاء إلى النقطة 21 بالمركز الرابع عشر.

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