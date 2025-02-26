وزير المالية: 40 مليار جنيه فاتورة حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية خلال رمضان والعيد

كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي سيتم تطبيقها حتى يونيو المقبل بعيدًا عن زيادة المرتبات والمعاشات، والتي تشمل دعما إضافيا لبطاقات التموين؛ 125 جنيها للبطاقة التي بها فرد، و250 جنيها للبطاقة التي بها فردين، إلى جانب الـ 300 جنيه مساعدة إضافية لمستفيدي تكافل وكرامة خلال شهر رمضان وعيد الفطر وزيادة المعاشات الخاصة بهذه الفئة لـ 25%.

وأكد وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية تتراوح ما بين 35 إلى 40 مليار جنيه.

وأكد: زيادة المعاشات بحد أدنى 15% اعتبارا من مطلع يوليو المقبل، مع زيادة الحد الأدني، للأجور للعاملين في الدولة إلى 7 آلاف جنيه، وزيادة بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وبحد أدنى 150 جنيها، و1000 جنيه علاوة غلاء المعيشة لكل العاملين في الدولة.

وأشار إلى رفع سعر توريد القمح المحلي إلى 2200 جنيه بتمويل إضافي يبلغ 6 مليارات جنيه.



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