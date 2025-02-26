الأربعاء 26 فبراير 2025
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أخبار مصر

وزير المالية: زيادة المعاشات 15% ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

وزير المالية
وزير المالية

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن المعاشات ستزيد بنسبة 15% ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أقرتها الحكومة لدعم المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات ومساعدتهم في مواجهة الأعباء الاقتصادية.

وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحفي، أن الحزمة تشمل أيضًا زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بدءًا من أبريل، إلى جانب مساندة مالية قدرها 300 جنيه لكل أسرة مستفيدة من البرنامج خلال شهر رمضان.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على توسيع نطاق الدعم ليشمل العمالة غير المنتظمة بمنحة قدرها 1500 جنيه، بالإضافة إلى زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، في خطوة تستهدف توفير الحماية الاجتماعية لكافة الفئات الأولى بالرعاية.

 

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