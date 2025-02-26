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أخبار مصر

وزير الزراعة يصدر حركة تغييرات بمركز البحوث الزراعية

علاء فاروق وزير الزراعة
علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فيتو
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اصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حركات تغييرات بمعاهد مركز البحوث الزراعية، بهدف تجديد الدماء، والدفع بقيادات جديدة لمواصلة العمل، وتحسين وتطوير الأداء.

وشملت القرارات الوزارية التي اصدرها وزير الزراعة: تكليف الدكتور فتح الله حسن فتح الله مدير محطة البحوث الزراعية بالجميزة، للقيام بأعمال رئيس قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية، فضلا عن تكليف الدكتور يسري عبدالقوي شعبان محمد وكيل معهد بحوث الهندسة الزراعية للعمل مديرا لذات المعهد، كما كلف الدكتور حازم محمود سرحان رئيس بحوث بمعهد بحوث المحاصيل السكرية للعمل مديرا لذات المعهد.

وكلف وزير الزراعة أيضا الدكتور السيد شريف عبدالوهاب رئيس بحوث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية للعمل مديرا لذات المعهد، كما كلف ايضا الدكتور ياسر عبده حيمري وكيل معهد بحوث الإرشاد الزراعي، للعمل مديرا للمعهد.

واصدر "فاروق" قرارا وزاريا بتكليف الدكتور ماهر عبدالمنعم محمد المغربي رئيس بحوث بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، للعمل وكيلا لمركز البحوث الزراعية للإنتاج.

ووجه وزير الزراعة التحية والشكر إلى القيادات السابقة، لما بذلوه من جهد خلال الفترة السابقة، وطالب القيادات الجديدة ببذل المزيد من الجهد لتطوير وتحسين الأداء.

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