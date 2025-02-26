حزمة الحماية الاجتماعية، 300 جنيه مساعدة إضافية لمستفيدي تكافل وكرامة خلال شهر رمضان

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تتضمن مساعدات إضافية لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة.

وأوضح وزير المالية أن الحكومة قررت تقديم مساعدة مالية إضافية بقيمة 300 جنيه للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة خلال شهر رمضان، وذلك لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال الشهر الكريم.

وأشار إلى أن الحزمة الجديدة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتشمل أيضًا زيادة المعاشات بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل، بالإضافة إلى مساعدات لأصحاب بطاقات التموين خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وأكد الوزير أن الدولة حريصة على توفير الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية دون التأثير على الأسعار أو خلق أي تشوهات تضخمية، مشددًا على أن الأشهر المقبلة ستشهد مزيدًا من التراجع في معدلات التضخم.

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