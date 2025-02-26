السفارة الدنماركية تعزز التبادل الثقافي مع مصر في "سمبوزيوم الإسكندرية"

أقامت سفارة الدنمارك في القاهرة -بمشاركة المعهد الدنماركي في دمشق واستوديو الدنمارك للدراسات والثقافة بمصر- "سمبوزيوم الإسكندرية" في مكتبة الإسكندرية حيث تجمع أكثر من 60 باحثًا وخبيرًا في الشرق الأوسط من الدنمارك وحول العالم لاستكشاف التاريخ والتراث الغني للإسكندرية.

تضمنت الندوة تقديم الأبحاث لمجموعة متنوعة من التخصصات، بما في ذلك علم الآثار والعمارة والتاريخ وحياة الشخصيات التاريخية المهمة المرتبطة بمدينة الإسكندرية. اكتسب الحاضرون رؤى قيمة حول ماضي الإسكندرية من خلال البحث المتعمق والمناقشات الجذابة. كما استمتع المشاركون بجولة إرشادية في مكتبة الإسكندرية، حيث اختبروا عن كثب روعة العمارة وثورة المعرفة التي تحتويها.

كان من أبرز أحداث الندوة الحفل الموسيقي المسائي الذي ضم أوركسترا مكتبة الإسكندرية، بقيادة المايسترو الدنماركي الشهير بيتر إتروب لارسن. قدمت الأوركسترا العرض الأول لقطعة "Mintaka" من تأليف أندريه جينسن. "Mintaka"، اسم النجمة الثالثة في حزام أوريون، ترمز إلى الارتباط بين مصر والدنمارك، مما يضيف لمسة مؤثرة إلى الحدث. كان هذا الأداء هو المرة الأولى التي يتم فيها عزف هذه المقطوعة للعامة.

قال فراي جاكسون، القائم بأعمال سفارة الدنمارك في مصر، "تفخر سفارة الدنمارك في القاهرة بأن تكون جزءًا من هذه الندوة في الإسكندرية، المدينة التي عملت لفترة طويلة كجسر بين الثقافات. يوفر هذا الحدث، وهو عنصر أساسي في شراكتنا الاستراتيجية مع مصر، فرصة قيمة للحوار والتعاون، وتعزيز أهمية التبادل الثقافي في عالم مترابط".

"كانت الإسكندرية، وهي مدينة عالمية مهمة وجوهرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، الاختيار الطبيعي لندوتنا. ينعكس تاريخها الغني وقدرتها الفريدة على جمع الناس معًا في الشعور المشترك بأن "هذه المدينة توحدنا وتجعلنا جميعًا إسكندريين". هذه القوة الموحدة هي ما جعلت الإسكندرية المضيف المثالي لمناقشاتنا المهمة، ولهذا السبب كان لا بد من عقد الندوة هنا"، قال إنجولف ثويسن، رئيس مجلس إدارة المعهد الدنماركي في دمشق.

المعهد الدنماركي في دمشق

المعهد الدنماركي في دمشق هو مركز للأبحاث والتبادل الثقافي، مكرس لتعزيز التفاهم بين الدنمارك والشرق الأوسط. لسنوات، سهّل المعهد التعاون الأكاديمي، ودعم مشاريع البحث، وعزز المبادرات الثقافية، مما ساهم في تبادل غني للمعرفة والأفكار. وتعزز هذه المهمة من خلال وجود المعهد في مصر من خلال استوديو الدنمارك للدراسات والثقافة بمصر في حي الدرب الأحمر، والذي افتتحه رسميًا وزير الخارجية لارس لوكه راسموسن في سبتمبر 2024. يقع الاستوديو في بيت يكن التاريخي في القاهرة، ويدعم المشاريع العلمية والثقافية التي تعزز العلاقات بين البلدين، ويوفر منصة للباحثين والفنانين والوسطاء الثقافيين الدنماركيين والمصريين للتعاون في مشاريع تسلط الضوء على علاقتهم وتقويها.

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