محافظ الدقهلية يناقش مقترح تطوير المساكن الحكومية المتهالكة

عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مقترح تطوير المساكن الحكومية المتهالكة والصادر بحقها قرارات إزالة في عدة مراكز بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء.

لمناقشة مقترح تطوير المساكن الحكومية المتهالكة

جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشة المواطن في محافظة الدقهلية.



حضر الاجتماع الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ والأستاذة مرفت عازر عضو مجلس النواب والأستاذ وليد فرعون عضو مجلس النواب والمهندس أسامة إسماعيل ممثلًا عن صندوق التنمية الحضرية والمهندس طارق عبد العاطي وكيل وزارة الإسكان والمهندس كمال القلاوي وكيل وزارة الري واللواء أنور مدحت رئيس مركز ومدينة ميت غمر والمحاسب هاني سليمان رئيس مركز دكرنس والمحاسب نادر محي الدين رئيس مركز ومدينة المطرية والمهندسة نهاد البلتاجي مدير التنمية الحضرية والأستاذ ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية والأستاذ محمد جلال مدير عام الأملاك والأستاذ عبد الحليم التهامي مدير إدارة الاتصال السياسي بالإضافة إلى مديري الإدارات الهندسية بالمراكز المعنية.

استعراض تفاصيل المساكن الحكومية المقترح تطويرها،



استعرض الاجتماع تفاصيل المساكن الحكومية المقترح تطويرها، والتي تشمل في مدينة ميت غمر عمارة الإيواء التي تضم 119 وحدة سكنية و21 محلًا تجاريًا وفي مدينة دكرنس 9 عمارات تصاريح العمل و3 عمارات المقابر القديمة بإجمالي 210 وحدة سكنية وفي مدينة المطرية 3 عمارات خلف المستشفى المركزي، و9 عمارات شبكة الكهرباء بإجمالي 240 وحدة سكنية.

البدء في تطوير كل من دكرنس وميت غمر



وتقرر عرض المقترح المقدم على رئيس صندوق التنمية الحضرية للموافقة على البدء في تطوير كل من دكرنس وميت غمر وارجاء مشروع مساكن المطرية لعمل المزيد من الدراسة بشأن قطع الاراضي التي يمكن استغلالها للتنفيذ.

التعاون والتنسيق الكامل مع نواب البرلمان لتحقيق احتياجات المواطنين

أكد اللواء مرزوق حرص المحافظة على التعاون والتنسيق الكامل مع نواب البرلمان لتحقيق احتياجات المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات. كما وجه بسرعة اتخاذ خطوات جادة في هذا الشأن، مع ضرورة وضع جداول زمنية محددة لتنفيذ المشروع على ارض الواقع للبدء في تنفيذ هذا المشروع الحيوي في المراكز المذكورة، بما يساهم في تحقيق الأمان والاستقرار للمستفيدين من هذه الوحدات وكذلك الانتهاء من كافة الدراسات القانونية اللازمة التي تستهدف تحقيق مصالح المواطنين والحفاظ عليهم.

دعم وتمويل المشروعات الخدمية والتنموية



وأشاد محافظ الدقهلية بالدور البارز الذي يلعبه صندوق التنمية الحضرية في دعم وتمويل المشروعات الخدمية والتنموية داخل محافظة الدقهلية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة حياتهم.

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