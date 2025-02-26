بالأسماء، «الصحفيين» تعتمد نتيجة القيد بجدول المشتغلين الأخيرة

اعتمد مجلس نقابة الصحفيين، نتيجة لجنة قيد المشتغلين الأخيرة والتي عقدت يومي ٢ و٣ فبراير الجاري.

وكانت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة هشام يونس، قد قررت فتح باب التقديم بأوراق الانتقال لجدول المشتغلين من الفترة ١ يناير وحتى ١١ يناير الجاري، لمن أتموا المدة القانونية.

أزمة القيد بنقابة الصحفيين

وقال هشام يونس، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، أثناء مشاركته في جلسة القيد بالمؤتمر السادس لنقابة الصحفيين الذي انعقد من الفترة ١٤ وحتى ١٦ ديسمبر الجاري: "لم يعد الحديث عن شئون القيد في نقابة الصحفيين حديثًا نخبويًّا خاصًّا بأعضاء مجلس النقابة أو أعضاء لجان القيد، بل أضحى حديثًا عامًّا يستدعي الشجن لدى البعض وربما الأسى بأكثر مما يبعث على الأمل أو الإحساس بقيمة العدل".

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