الموسيقار سامي الحفناوي ضيف بودكاست "كلام في الفن" على الوثائقية الليلة

يحل الموسيقار الكبير سامي الحفناوي، ضيفًا على بودكاست “كلام في الفن”، الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد العسيري، وذلك مساء اليوم الأربعاء في تمام العاشرة مساءً عبر شاشة قناة الوثائقية.

الموسيقار سامي الحفناوي

وعلقت الصفحة الرسمية لقناة الوثائقية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": “لا تفوتوا حلقة خاصة مع الموسيقار سامي الحفناوي في بودكاست كلام في الفن الليلة الساعة 10 مساءً على شاشة الوثائقية”.

ويكشف الموسيقار الكبير سامي الحفناوي خلال الحلقة عن العديد من الأسرار في حياته المهنية والشخصية، وعلاقته بالمطربة الكبيرة نجاة وسر تعلقة بليل القاهرة في بداية حياته.

كما يحكي تفاصيل أغنية “سلمنا على التروماي” التي غناها الفنان الراحل نجاح الموجي ومين أين جاءت له فكرة الأغنية التي حققت نجاحا مدويا بين الجمهور، ويكشف تفاصيل علاقته بالفنان الراحل علي حميدة وتفاصيل أغنية لولاكي، ويحكي الحفناوي عن جوانب من رحلته في عالم الفن، وعلاقته مع كبار الفنانين، وكذلك تجاربه في تلحين العديد من الأغاني التي حققت نجاحًا واسعًا.

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