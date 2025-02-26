الجامع الأزهر يعلن برنامج شهر رمضان.. صلاة التراويح 20 ركعة.. 130 مقرأة خلال الشهر الكريم.. و6 احتفالات كبري بمناسبات ومواسم دينية

أعلنت الإدارة العامة الجامع الأزهر عن خريطتها الدعوية والتوعوية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة تكثيف الأنشطة والبرامج الدينية، بما يعزز الحالة الإيمانية لدى المسلمين في شهر رمضان المبارك، وإشراف مباشر من فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الذي يتابع تنفيذ هذه البرامج والأنشطة التي يقدمها الجامع الأزهر للجمهور طوال شهر مضان، والتي رُوعي أن تكون متنوعة بحيث تناسب جميع الفئات من الرجال والنساء والأطفال من رواد الجامع الأزهر.

كما حرصت إدارة الجامع الأزهر أن تتاح هذه البرامج والأنشطة على الحسابات الرسمية للأزهر الشريف، على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف توفيرها لجميع المسلمين، ونقل الحالة الإيمانية إلى جمهور المسلمين في كل مكان.

أنشطة الجامع الأزهر خلال شهر رمضان

وتتضمن أنشطة الجامع الأزهر خلال شهر رمضان المبارك، 130 مقرأة للقرآن الكريم، تشمل مقارئ للرجال والنساء والأطفال، تحت إشراف لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، كما أنها موزعة على ساعات نهار رمضان، بالإضافة إلى استمرار درس الظهر بواقع 52 درسًا بعد صلاة الظهر طوال الشهر، والذي يعقد عدد منها للنساء في رواق الشراقوة والأخرى للرجال في الظلة العثمانية، ويتناول خلالها وعاظ وواعظات الأزهر موضوعات متنوعة، كما سيُعقد الملتقى الفقهي، في الظلة العثمانية في تمام الساعة الثانية ظهرًا طوال شهر رمضان، لتناول القضايا الفقهية المتعلقة بفقه الصيام وغيره من القضايا الفقهية الأخرى.

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

وسوف يقيم الجامع الأزهر صلاة التراويح كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك بإجمال (20) ركعة، ويؤم المصلين في الجامع الأزهر خلال صلاة التراويح نخبة من أئمة القبلة بالجامع الأزهر، والذي تم اختيارهم بعناية بعد التأكد من حفظهم المتقن وحسن وتلاوتهم وإجادتهم للقراءات، كما سيتخلل صلاة التراويح درس دعوي، يحاضر فيه أعضاء هيئة كبار العلماء، ونخبة من علماء الأزهر الشريف، بإجمالي (29) درسا طوال الشهر، وستؤدَى صلاة التهجد في العشر الأواخر بداية من الليلية العشرين من شهر رمضان إلى نهاية الشهر بإجمالي (8) ركعات يوميًا.

ومن المقرر أن تقام بالجامع الأزهر خلال شهر رمضان 6 احتفالات كبرى، احتفالية متعلقة بالجامع الأزهر، و5 احتفالات متعلقة بمناسبات ومواسم دينية ورمضانية، حيث سيعقد في السابع من رمضان الاحتفال السنوي للجامع الأزهر والذي سيقام هذا العام بمناسبة مرور 1085 عامًا على إنشاء الجامع الأزهر، وفي العاشر من رمضان يتم الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وفي السابع عشر من رمضان يتم الاحتفال بذكرى غزوة بدر، وفي العشرين من شهر رمضان الاحتفال بذكرى فتح مكة، وفي السادس والعشرين من شهر رمضان الاحتفال بليلة القدر، وفي التاسع والعشرين من شهر رمضان الاحتفال بليلة عيد الفطر.

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