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أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية: الانتهاء من المقابلات الشخصية لـ 1206 متقدمين لمسابقة القيادات بالمحافظات

منال عوض وزيرة التنمية
منال عوض وزيرة التنمية المحلية
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أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، انتهاء اللجنة العليا للقيادات بالوزارة اليوم الأربعاء من إجراء المقابلات الشخصية لـ1206 متقدمين لمسابقة الوزارة رقم 2 لسنة 2024 لشغل 136 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية ( سكرتير عام – سكرتير عام مساعد – رئيس مركز ومدينة وحي ) على مستوي جميع المحافظات.

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وتضم اللجنة العليا للقيادات فى عضويتها كل من اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الأسبق واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية السابق واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية الأسبق واللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة للأحياء الأسبق والدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية والمستشار لطفى منصور المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود التي بذلها أعضاء اللجنة العليا للقيادات طوال فترة إجراء المقابلات الشخصية والتي استمرت خلال الفترة من 9 فبراير 2025 وحتى 26 فبراير 2025، حيث حرصت اللجنة علي مناقشة جميع المتقدمين حول خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها.

كما أشادت الدكتورة منال عوض بجهود العاملين من أبناء الوزارة في الأمانة الفنية لترتيب ودراسة كافة الملفات الخاصة بالمتقدمين لاختبار الذين تنطبق عليهم وتوافرت فيهم شروط الإعلان وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وقالت وزيرة التنمية المحلية إنه من المقرر أن تعكف الأمانة الفنية للجنة العليا على تجميع التقييمات الخاصة بأعضاء اللجنة العليا للمتقدمين خلال المقابلات الشخصية وكذا نتيجة الاختبارات التي أجروها في الأكاديمية الوطنية للتدريب لجميع المتقدمين الذين انطبقت عليهم الشروط واستكمال باقى الإجراءات القانونية الخاصة بالمسابقة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن اللجنة العليا للقيادات حرصت على الاستماع لمقترحات ورؤية جميع المتقدمين، لاختيار أفضل العناصر للعمل بالإدارة المحلية من القيادات القادرة للعمل والعطاء وتطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية في الاختيارات الجديدة للقيادات.

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