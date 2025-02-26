الأربعاء 26 فبراير 2025
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حوادث

إخلاء سبيل شخص متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

متهم
متهم

أمرت نيابة الأزبكية بإخلاء سبيل شخص متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي. 

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد رصدت نشاط شخص بدائرة قسم شرطة الأزبكية، يقوم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وضبطه وبحوزته مبالغ مالية لعملات أجنبية ومحلية عبارة عن ألف دولار و10 آلاف جنيه.

وبمواجهته أقر بحيازته المبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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